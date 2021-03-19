Анастасия Павлюченкова: «Мне не нравится Америка с ее менталитетом. На Манхэттене постоянно чем-то воняет, грязно»

Россиянка Анастасия Павлюченкова в интервью Sports.ru рассказала о любимых и нелюбимых местах в туре.

– Мне в Монтеррее понравилось в самый первый раз, когда я туда приехала в 2010 году (всего играла на турнире семь раз, из которых четыре взяла титул, в том числе дважды – в финале у теннисисток топ-10 и еще один – у первой ракетки мира – Sports.ru). Мне там очень комфортно, я там подзаряжаюсь местной дружелюбной атмосферой. Меня там называют Queen of Monterrey – мне там реально ничего не страшно. Москва мне тоже нравится, люблю играть Кубок Кремля, стресса от того, что домашний турнир, не ощущаю. Из больших мне почему-то нравится Мадрид. Обычно все предпочитают Рим, потому что там красивее со статуями этими, но мне больше нравится Мадрид. Не могу объяснить. Но я вообще люблю Европу.

– В отличие от Америки?

– Турниры мне нравятся, но мне не нравится Америка с ее менталитетом: все наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу. Нью-Йорк, конечно, классный город, но далеко не мой любимый: на Манхэттене постоянно чем-то воняет, грязно, не понимаю, как такое может быть. Я боюсь там обувь новую надеть.

– Из коллаборации Nike.

– Ну реально, везде мусор, бомжи. Мой любимый город – Лондон, и я люблю «Уимблдон», несмотря на все их строгие правила. И там можно снять дом, жить там вместе с командой, иногда – с семьей. Иногда приезжает мама и готовит борщ – классно, тоже плюс к атмосфере.

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