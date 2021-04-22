АПЛ крупно оштрафует 6 клубов-основателей Суперлиги. Очки снимать не будут

АПЛ накажет 6 английских клубов-основателей Суперлиги Европы.
Лига планирует выписать «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпулю», «Челси», «Арсеналу» и «Тоттенхэму» крупные денежные штрафы, сообщает The Telegraph.
Штрафы будут значительными, чтобы показать недовольство остальных 14 клубов Премьер-лиги.
При этом не планируется никаких спортивных санкций, например, снятия очков.
9 из 12 клубов Суперлиги откажутся от 5% доходов от еврокубков за год и пожертвуют 15 млн евро. Они договорились с УЕФА