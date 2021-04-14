Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу ЦСКА в игре с «Уфой». Кабелла неверно получил вторую желтую в матче с «Сочи»

Сегодня состоялось заседание ЭСК РФС, на котором были изучены спорные эпизоды матчей 28-го тура между и «Уфой» (1:1), и (1:0), и «Сочи» (1:3).

«Комиссия решила, что судья Иван Сиденков ошибочно показал вторую желтую карточку Реми Кабелла на 78-й минуте матча «Краснодар» – «Сочи»,

Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте, Василий Казарцев не зафиксировал фол в штрафной «Уфы» на 86-й минуте.

Во всех этих случаях решение экспертов было единогласным», – сказал Хачатурянц в заявлении, предоставленном департаментом коммуникаций РФС.