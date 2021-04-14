Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу ЦСКА в игре с «Уфой». Кабелла неверно получил вторую желтую в матче с «Сочи»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Ротор Краснодар Уфа Реми Кабелла Василий Казарцев Иван Сиденков Чемпионат.com Сочи Ашот Хачатурянц ЭСК РФС Футбол

Сегодня состоялось заседание ЭСК РФС, на котором были изучены спорные эпизоды матчей 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой» (1:1), «Ротором» и «Ахматом» (1:0), «Краснодаром» и «Сочи» (1:3).

«Комиссия решила, что судья Иван Сиденков ошибочно показал вторую желтую карточку Реми Кабелла на 78-й минуте матча «Краснодар» – «Сочи»,

Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте, Василий Казарцев не зафиксировал фол в штрафной «Уфы» на 86-й минуте.

Во всех этих случаях решение экспертов было единогласным», – сказал Хачатурянц в заявлении, предоставленном департаментом коммуникаций РФС.

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