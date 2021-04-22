Капризов – 2-я звезда матча с «Анахаймом»: 27-й гол в сезоне и клубный рекорд по передачам для новичков

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 ОТ). 

Россиянин был признан второй звездой встречи. В его активе стало 49 (27+22) очков в 53 матчах сезона при полезности «+10». В последних 11 играх в активе игрока 11 голов. 

Капризов установил новый рекорд «Уайлд» по передачам для новичков, превзойдя достижение Филипа Кубы (21, сезон-2000/01). 

Нападающий продолжает лидировать в гонке бомбардиров среди новичков, увеличив отрыв от Джейсона Робертсона из «Далласа» до 6 баллов. 

В этом матче Капризов (17:51, 3:26 – в большинстве, полезность «+2») нанес 3 броска в створ, заблокировал 1 бросок соперника и допустил 3 потери шайбы. 

 
 

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