«Болонья» интересуется Дивеевым («Матч ТВ»)

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А.
21-летним игроком интересуется «Болонья», сообщает «Матч ТВ».
Итальянский клуб имеет предложения по основному защитнику Такехиро Томиясу и ищет ему замену.
Россиянин привлекает «Болонью» игрой в основном составе армейцев и статистическими показателями.
Команда Синиши Михайловича следит за Дивеевым уже второй сезон.
«Болонья» занимает 12-е место в Серии А после 34 туров.
Дивеев набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 21 матче нынешнего сезона РПЛ, а также получил 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.