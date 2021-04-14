«Болонья» интересуется Дивеевым («Матч ТВ»)

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А.

21-летним игроком интересуется «Болонья», сообщает «Матч ТВ».

Итальянский клуб имеет предложения по основному защитнику и ищет ему замену.

Россиянин привлекает «Болонью» игрой в основном составе армейцев и статистическими показателями.

Команда Синиши Михайловича следит за Дивеевым уже второй сезон.

занимает 12-е место в Серии А после 34 туров.

Дивеев набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 21 матче нынешнего сезона , а также получил 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.