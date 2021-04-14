Основатель ЛГБТ-группы фанатов «Ливерпуля»: «Число гомофобных кричалок на «Энфилде» снизилось»

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Сооснователь ЛГБТ-группы болельщиков «Ливерпуля» Kop Outs Пол Аманн рассказал о снижении уровня гомофобии на «Энфилде».

«У «Ливерпуля» есть определенная история, которая сделала безопасность фанатов ключевой частью нашего духа. Отчасти это связано с трагедией на «Хиллсборо», но также и с политикой нашего города, благодаря которой истинный фанат не сможет почувствовать себя в опасности.

Публика в основном проявляет трансфобию и гомофобию непреднамеренно, и благодаря помощи других фанатов число таких кричалок и проявлений подобного поведения снизилось. Это позволило почувствовать дух You’ll Never Walk Alone ЛГБТ-болельщикам.

Наши сторонники в других фан-группах искренне выступили против [гомофобии] и не стали просто наблюдать со стороны. 

Гомофобия больше не что-то распространенное, мейнстримное, и это заслуга образовательного процесса и политики, которая, по счастью, проводится в «Ливерпуле», – сказал болельщик.

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