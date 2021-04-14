Левандовски интересен «Челси», «Ман Сити» и «ПСЖ». «Бавария» хочет за него минимум 60 млн евро

Нападающий «Баварии» может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, на 32-летнего форварда претендуют и «Манчестер Сити». Чтобы согласилась начать переговоры о трансфере поляка, финалисты Лиги чемпионов должны предложить как минимум 60 миллионов евро.

Также интерес к форварду проявляет , однако все действия парижан на трансферном рынке зависят от будущего нападающего команды Килиана Мбаппе.

Левандовски пока не решил, в каком клубе хочет выступать в следующем сезоне. Он хотел закончить карьеру в «Баварии», однако интерес со стороны клубов Премьер-лиги может заставить его изменить решение. Роберт хотел бы попробовать себя в Англии.

И «Челси», и заняты поиском центрального нападающего. Если лондонский клуб хочет усилить эту позицию из-за неубедительного выступления Тимо Вернера в этом сезоне, то «горожане» намерены заменить Серхио Агуэро, который уйдет летом. Также манчестерскому клубу интересен форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола уже работал с Левандовским, когда тренировал «Баварию».

Срок действующего контракта футболиста с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года.

В этом сезоне форвард забил 36 голов и сделал 6 голевых передач в 26 матчах Бундеслиги. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.