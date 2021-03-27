Салах – в шорт-листе «Челси» на позицию форварда. Холанд и Лукаку – приоритетные варианты

«Челси» заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.
Как пишет журналист Sport Bild, 28-летний форвард входит в шорт-лист главного тренера «синих» Томаса Тухеля на позицию форварда. Однако Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Ромелу Лукаку («Интер») являются приоритетными вариантами «Челси».
Права на египтянина принадлежали лондонскому клубу с 2014 по 2016 год. За это время он выступал в аренде в «Фиорентине» и «Роме».
Салах в этом сезоне АПЛ Салах провел 32 матча, забил 20 голов и сделал 3 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.