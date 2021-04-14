Британское правительство ведет переговоры о переносе финала ЛЧ в Англию из-за попадания Турции в коронавирусный «красный список»

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Британское правительство ведет переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Англию, сообщает The Telegraph.

Это вызвано решением внести Турцию, где изначально было запланировано проведение финального матча, в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Любой человек, вернувшийся в Великобританию из страны в «красном списке», будет обязан пройти 10-дневный карантин.

Подобная мера может помешать подготовке сборной Англии к Евро-2020, так как в составе финалистов ЛЧ, «Манчестер Сити» и «Челси», выступает много футболистов английской национальной команды.

По этой причине британское правительство, футбольная ассоциация Англии и УЕФА ведут переговоры о переносе матча из Стамбула.

Ранее сообщалось, что финал турнира готов принять стадион «Астон Виллы». Однако потребуется много усилий, чтобы привести «Вилла Парк» в соответствие со стандартами Лиги чемпионов. Второй возможный вариант – стадион «Тоттенхэма».

Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая.

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