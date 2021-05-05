Гран-при Испании-2021. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Боттас – 2-й, Леклер – 3-й, Мазепин – 20-й

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Барселона-Каталония, Монмело
7 мая 2021 года
2-я практика
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.18,170 (32 круга)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,139 (31)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,165 (28)
4. Эстебан Окон («Альпин») +0,296 (29)
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,348 (30)
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,423 (32)
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,449 (30)
8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,504 (30)
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,615 (26)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,748 (23)
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,777 (30)
12. Ландо Норрис («Макларен») +0,922 (28)
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,952 (29)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,964 (29)
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,025 (28)
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,043 (30)
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,787 (29)
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,876 (26)
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,156 (30)
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,583 (27)
 

Гран-при Испании-2021. 1-я практика. Боттас – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й

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