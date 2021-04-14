Судья Васильев отстранен от матчей РПЛ за ошибку против «Ахмата». РФС проводит служебную проверку

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Ахмат Ротор Станислав Васильев Р-Спорт Ашот Хачатурянц ЭСК РФС Футбол

Глава судейского комитета РФС и председатель ЭСК Ашот Хачатурянц рассказал, что в отношении арбитра Станислава Васильева начата служебная проверка.

«Комиссия решила, что Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте. В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность.

Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева.

До ее окончания он будет отстранен от работы на матчах РПЛ, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», – сказал Хачатурянц в заявлении, предоставленном департаментом коммуникаций РФС.

Васильев работал на матче между «Ротором» и «Ахматом» (1:0) в 28-м туре РПЛ. После игры директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров заявил, что арбитры не назначили пенальти в ворота «Ротора», и пообещал обратиться в ЭСК.

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