«Реал» готов продать Азара за 50 млн евро. Его поведение после игры с «Челси» вывело боссов клуба из себя

«Реал» хочет расстаться с полузащитником Эденом Азаром.

Мадридский клуб готов продать бельгийца за 50 миллионов евро. Деньги, полученные от продажи Азара, президент Флорентино Перес хочет вложить в покупку форварда , пишет Mundo Deportivo со ссылкой на ABC.

Marca подтверждает информацию о желании «Реала» продать футболиста и пишет, что игрок выставлен на трансфер.

Сообщается, что в клубе очень недовольны уровнем игры 30-летнего полузащитника, а его поведение после вылета от (0:2, первый матч – 1:1) в полуфинале чемпионов переполнило чашу терпения руководства «Мадрида».

Хавбек перешел в «Реал» за сумму около 100 млн евро (без учета бонусов). В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив 3 гола.