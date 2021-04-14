«Реал» готов продать Азара за 50 млн евро. Его поведение после игры с «Челси» вывело боссов клуба из себя

«Реал» хочет расстаться с полузащитником Эденом Азаром.
Мадридский клуб готов продать бельгийца за 50 миллионов евро. Деньги, полученные от продажи Азара, президент «Реала» Флорентино Перес хочет вложить в покупку форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на ABC.
Marca подтверждает информацию о желании «Реала» продать футболиста и пишет, что игрок выставлен на трансфер.
Сообщается, что в клубе очень недовольны уровнем игры 30-летнего полузащитника, а его поведение после вылета от «Челси» (0:2, первый матч – 1:1) в полуфинале Лиги чемпионов переполнило чашу терпения руководства «Мадрида».
Хавбек перешел в «Реал» за сумму около 100 млн евро (без учета бонусов). В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за «Реал» во всех турнирах, забив 3 гола.