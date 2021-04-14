Решение по «Реалу», «Ювентусу» и «Барселоне» примет дисциплинарный комитет УЕФА. Клубы не вышли из Суперлиги

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УЕФА одобрил меры по реинтеграции девяти клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге Европы, но вышедших из турнира.

Среди девяти клубов нет «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны», которые были в числе учредителей Суперлиги.

УЕФА сообщил, что в отношении клубов, отказавшихся выходить из Суперлиги, сохраняет за собой право принимать любые меры, которые сочтет необходимыми.

Дело будет незамедлительно передано в компетентные дисциплинарные органы УЕФА.

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