Решение по «Реалу», «Ювентусу» и «Барселоне» примет дисциплинарный комитет УЕФА. Клубы не вышли из Суперлиги

УЕФА одобрил меры по реинтеграции девяти клубов, собиравшихся участвовать в , но вышедших из турнира.

Среди девяти клубов нет , и , которые были в числе учредителей Суперлиги.

УЕФА сообщил, что в отношении клубов, отказавшихся выходить из Суперлиги, сохраняет за собой право принимать любые меры, которые сочтет необходимыми.

Дело будет незамедлительно передано в компетентные дисциплинарные органы УЕФА.

9 из 12 клубов Суперлиги откажутся от 5% доходов от еврокубков за год и пожертвуют по 15 млн евро. Они договорились с УЕФА

Звонки Чеферина жене Аньелли, поездка в Ньон на авто, раскаяние топ-клубов. Что осталось за кадром Суперлиги