НБА. «Портленд» примет «Лейкерс», «Юта» – «Денвер» и другие матчи

В пятницу, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата пройдут 10 матчей.

«Лейкерс», занимающие 6-е место в конференции, сыграют в гостях с 7-й командой . В случае поражения калифорнийцы окажутся в зоне плей-ин.

Лидер чемпионата «Юта» примет дома .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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