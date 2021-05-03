Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Портленд» примет «Лейкерс», «Юта» – «Денвер» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Денвер Хьюстон Лейкерс Майами Милуоки Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Юта Баскетбол

    В пятницу, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

    «Лейкерс», занимающие 6-е место в конференции, сыграют в гостях с 7-й командой «Портлендом». В случае поражения калифорнийцы окажутся в зоне плей-ин.

    Лидер чемпионата «Юта» примет дома «Денвер».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Новый Орлеан
    Дата проведения
    8 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Бостон
    Дата проведения
    8 мая, 02.30, «United Center»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Орландо
    Дата проведения
    8 мая, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Хьюстон
    Дата проведения
    8 мая, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Майами – Миннесота
    Дата проведения
    8 мая, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Даллас – Кливленд
    Дата проведения
    8 мая, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Юта – Денвер
    Дата проведения
    8 мая, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Нью-Йорк
    Дата проведения
    8 мая, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Сан-Антонио
    Дата проведения
    8 мая, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Лейкерс
    Дата проведения
    8 мая, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Вдова Кобе разорвала контракт с Nike, создала коллекцию одежды в честь погибшей дочери и разрабатывает бренд имени Брайанта

    5 несовершеннолетних баскетболисток погибли в ДТП с грузовиком. За микроавтобус заплатили 25 тысяч, школе не хватало денег на соревнования

    Дончич отдал 20 передач в победном матче против Уэстбрука и вошел в элитный клуб к Мэджику, Оскару и Расселлу. «Даллас» уже выше «Лейкерс»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья