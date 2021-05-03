НБА. «Портленд» примет «Лейкерс», «Юта» – «Денвер» и другие матчи

В пятницу, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.
«Лейкерс», занимающие 6-е место в конференции, сыграют в гостях с 7-й командой «Портлендом». В случае поражения калифорнийцы окажутся в зоне плей-ин.
Лидер чемпионата «Юта» примет дома «Денвер».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 8 мая, 02.30, «United Center»
- Дата проведения
- 8 мая, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 8 мая, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 8 мая, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 8 мая, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 8 мая, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 8 мая, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 8 мая, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 8 мая, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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