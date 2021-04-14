Пеп и «Сити» в финале ЛЧ, Моуринью в «Роме», «Оренбург» не пускают в РПЛ, Панарин выбыл до конца сезона, тренер для «Спартака» и другие новости

1. «Ман Сити» – в финале Лиги чемпионов! Обыграв «ПСЖ» и во втором матче, «горожане» впервые в истории сыграют в решающем матче за главный трофей континента. Для Гвардиолы это уже третий финал, но ждать его пришлось аж 10 лет. «Сити» же в финале еврокубка не играл полвека.

Отлично выступила оборона «Сити», Зинченко был великолепен, Неймар с друзьями так ни разу и не пробили в створ, хотя парижане уверены, что играли лучше и даже какое-то время доминировали над соперником.

Ди Мария получил красную карточку, наступив на ногу Фернандиньо, да и вообще «ПСЖ» агрессивно действовал практически всю игру, а после финального свистка обвинил арбитра Куйперса в оскорблениях.

2. Некогда постоянный участник ЛЧ Жозе Моуринью ближайший год будет смотреть турнир по ТВ – португалец возглавит «Рому» вместо Паулу Фонсеки, который покинет клуб летом. Контракт Жозе рассчитан на три года, его впечатлили амбиции владельцев клуба, а их – неиссякаемое желание тренера побеждать. Зарплата составит 7,5 млн евро в год, плюс «Тоттенхэм» выплатит неустойку. Ну а «Роме», похоже, пора менять клубную эмблему.

3. 14 клубов РПЛ выступили против идеи сделать исключение для «Оренбурга» и пустить клуб в лигу, так как стадион «Газовик» не соответствует критериям первенства. Поддержал «Оренбург» только «Урал», хотя шанс повыситься в классе у команды все же остается. В клубе недоумевают – раньше же пускали, почему сейчас нет? К слову, «Алании» тоже не дают лицензию, так что мы можем остаться без стыковых матчей в этом году.

4. Панарин в этом розыгрыше НХЛ больше не сыграет из-за травмы, полученной в стычке с Уилсоном. Игрок «Вашингтона» отделался лишь штрафом и избежал отстранения за грубость. В «Рейнджерс» такое мягкое наказание не поняли и призвали главу департамента безопасности игроков Джорджа Парроса уйти в отставку.

5. Клубы РПЛ потихоньку выходят на трансферный рынок. «Зенит» хочет выкупить Чистякова и не планирует возвращать Мамману, а Юрий Валентинович Жирков команду, скорее всего, покинет. «Динамо» сделало предложение защитнику «Байера» Драговичу и намерено отпустить в аренду Комличенко, который вроде как интересен ЦСКА. Также армейцы претендуют на Мрзляка из «Уфы». «Крылья» только вышли в Премьер-лигу, а игроки самарцев уже нарасхват у топовых клубов.

6. «Спартак» тоже в активном поиске – нового главного тренера. Освободился Фонсека, есть информация об интересе к Жардиму и Трпишовски из «Славии», а по другим данным основным кандидатом является бывший тренер «Бенфики» Руй Витория.

7. Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов хотел уйти из академии Плющенко в ЦСКА, но получил отказ. Елена Буянова, отказавшая Розанову, заявила, что тот у нее «не вызывает доверия».

8. НХЛ. 3 очка Свечникова помогли «Каролине» разобраться с «Чикаго» (6:3), «Питтсбург» взял реванш у «Филадельфии» (7:3), Малкин отметился двумя передачами. Все результаты дня – здесь.

9. Пилот «Уильямса» Расселл может заменить Боттаса в «Мерседесе» по ходу нынешнего сезона.

10. НБА. 36 очков Хардуэя помогли «Далласу» обыграть «Майами», «Новый Орлеан» победил «Голден Стэйт» и другие результаты.

11. В Евролиге «Зенит» крупно уступил «Барселоне» и не смог выйти в «Финал четырех». ЦСКА в полуфинале сыграет с «Анадолу Эфесом».

12. В Риге могут не успеть сдать ледовый холл на стадионе «Даугава» к началу ЧМ по хоккею. В Латвийской федерации хоккея, впрочем, успокоили, что проведению турнира ничего не угрожает.

13. Глейзеры не собираются продавать «МЮ» и хотят увеличить стоимость клуба до 10 млрд долларов.

Цитаты дня

Шмейхель о протестах фанатов «МЮ»: «Считаю их идиотами и возмутителями спокойствия. Не нужно требовать нереального, лучше работать с Глейзерами»

Анри о бойкоте соцсетей: «Нужно знать, кто стоит за каждым аккаунтом. Возможно, по номеру страховки – ведь паспорт есть не у всех»

Глава ЛГБТ-группы фанатов «Ман Сити» о каминг-ауте: «Если игроки выступят, это станет мощным стимулом. Отношение изменится»

Владимир Путин: «Ночная хоккейная лига – один из ярких брендов современной России»

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев: «Так как Путин профессионально занимался борьбой, то ему волейбол тоже по душе. Многие борцы хорошо играют»

Гвардиола про ЛЧ: «Можно уступить из-за мелочи. Терри поскользнулся, «Реал» забил «Атлетико» на 93-й минуте. Небо имеет к этому какое-то отношение»