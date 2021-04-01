Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по керлингу. Ранее команда отобралась на Олимпиаду-2022

Женская сборная России по керлингу вышла в полуфинал чемпионата мира в канадском Калгари.

В последний день группового этапа россиянки обыграли команды Шотландии (9:8) и США (7:3). Всего сборная России одержала 11 побед в 13 матчах.

Россиянки напрямую прошли в полуфинал чемпионата, обеспечив себе попадание в топ-2 групповой стадии турнира. Соперницы сборной определятся после квалификационных матчей между командами, занявшими с третьего по шестое места. Решающие матчи турнира пройдут 9 мая.

Ранее сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

На ЧМ-2021 в составе Федерации керлинга России выступают , Юлия Портунова, , Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.