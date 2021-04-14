«Челси» выбил «Реал» и сыграет в финале ЛЧ, Россия вышла в финал ЮЧМ, «Крылья» без лицензии для РПЛ, Шипачев пропустит ЧМ и другие новости

1. «Челси» победил «Реал» (2:0) благодаря голам Вернера (да!) и Маунта и сыграет с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов. Для лондонцев это первый финал с 2012 года и в 3-й в истории. Кроме того, это будет второй английский финал за три последних сезона. А вот «Реал» после ухода Роналду в «Ювентус» пока не может пробиться в главный матч еврокубков: мадридцев не будет в финале 3-й сезон подряд .

Томас Тухель второй год подряд выходит в финал Лиги чемпионов. Более того, он стал первым тренером, вышедшим в финал ЛЧ два года подряд с двумя разными клубами.

2. ЮЧМ. Юниорская сборная России U18 обыграла в полуфинале Финляндию (6:5) и встретится в решающем матче с Канадой.

3. Экс-тренер «Бенфики» Руй Витория будет получать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год. Контракт – на три сезона, пишет O Jogo. Есть информация, что Витория просит 8-9 человек в тренерский штаб, но московский клуб пока не согласен.

4. «Крылья Советов», «Оренбург», «Алания», «Торпедо» и «Балтика» не получили лицензию для РПЛ, «Нижний» – получил. Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая.

5. Форвард «Динамо» Вадим Шипачев пропустит ЧМ-2021 из-за травмы верхней части тела. Коршков, Билялов, Лямкин и еще 3 игрока также не сыграют за сборную России.

6. Арбитр Павел Кукуян назначен на игру «Локо» – «Динамо», Мешков – на ЦСКА – «Краснодар». Безбородов будет судить матч «Спартака» с «Химками».

7. Бывшего голкипера сборной Германии Йенса Леманна уволили из совета директоров «Герты». Он по ошибке отправил Аого сообщение, в котором назвал его «черным, нанятым по квоте».

8. РФС выступил с критическим заявлением по поводу ситуации с болельщиками «Локомотива», сложившейся на игре 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:6).

9. Россия предложила ужесточить правила перехода в другие сборные, Канада, Китай и Италия – за анонимных судей: идеи федераций к Конгрессу Международного союза конькобежцев.

10. НХЛ. Три очка Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс», Капризов сделал дубль, гол Григоренко принес победу «Коламбусу». Все результаты – здесь.

11. Во втором круге «Мастерса» в Мадриде Даниил Медведев обыграл Алехандро Давидовича-Фокина, а Аслан Карацев прошел №9 в мире Диего Шварцмана.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Анастасия Павлюченкова обыграла Каролину Мухову, Арина Соболенко – Элизу Мертенс.

12. НБА. «Милуоки» взял верх над «Вашингтоном», «Денвер» оказался сильнее «Нью-Йорка». Другие результаты – здесь.

13. Трансферные новости. «Боруссия» запросила информацию о нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне. ЦСКА может арендовать форварда Николая Комличенко у «Динамо». «Краснодар» хочет подписать Антона Заболотного, а «Локомотив» – купить Тикнизяна у ЦСКА.

«Барселона» оценивает Неймара в 100 млн евро и попытается подписать его летом. Правда, по данным Catalunya Radio, президент «ПСЖ» попросил «Барсу» оставить Неймара в покое.

14. Форвард «Авангарда» Кирилл Семенов подписал с «Торонто» контракт новичка на сезон-2021/22.

15. Форвард «Крыльев» Иван Сергеев побил рекорд первой лиги по голам за сезон, забив 39 мячей. У него дубль «Спартаку-2».

16. «Вашингтон» может выслушать предложения по обмену российского форварда Евгения Кузнецова.

17. «Рейнджерс» уволили президента и генменеджера. Дэвидсон и Гортон хотели отстраниться от заявления клуба после матча с «Вашингтоном». Эти посты займет Крис Друри.

18. УЕФА не возбудит дело в отношении арбитра Бьорна Куйперса. Игроки «ПСЖ» утверждали, что он оскорблял их в матче с «Сити».

Цитаты дня.

Тина Канделаки: «Знаем, как Зарема любит футбол и болеет за «Спартак». Красивая и умная женщина – дополнительный стимул для команды»

Директор «Спартака» Попов: «Лимит не должен создавать тепличные условия. Формат 10+15 логичнее, чем 8+17»

Тафгай Джон Скотт про Уилсона: «НХЛ, черт возьми, что происходит? Нет никакого оправдания тому, что сделал Том»

Рио Фердинанд: «Фоден – лучший молодой игрок мира. Холанд еще не играет на таком уровне»

Глава ЛГБТ-группы фанатов «Челси» о каминг-ауте футболистов: «Мне жаль того, кто решится. Сейчас такой игрок не будет чувствовать себя в безопасности»