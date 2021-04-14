Георгий Черданцев: «Лоббирование интересов «Оренбурга» через «Матч ТВ» исключено. Нет теории заговора, Илюхина с косой за углом не стоит»

Комментатор высказался о претензиях к телеканалу за эфир, в котором обсуждался отказ клубов Премьер-лиги сделать исключение «Оренбургу» для получения лицензии РПЛ.

«Вчера на «Матч ТВ» был эфир, в котором коллеги обсуждали отказ клубов РПЛ пойти навстречу «Оренбургу» и выдать ему лицензию. Мнение собравшихся в том эфире коллег сводилось к тому, что раз «Оренбург» по спортивному принципу получил повышение в классе, нужно найти способ пойти клубу навстречу.

Эта точка зрения имеет право на существование. Но это точка зрения всего лишь тех коллег, которые по случайной выборке из всех комментаторов канала оказались в том эфире. Лично я с их точкой зрения не согласен и полностью поддерживаю решение клубов. О чем написал за день до эфира.

Полагаю, что у моих других коллег также есть своя точка зрения по этому поводу. Однако, несмотря на это, многие, в том числе коллеги из уважаемого издания «СЭ», усмотрели в том эфире и в позиции коллег лоббирование интересов «Оренбурга» по указанию сверху.

Продолжая эту логическую цепочку, очевидно, завтра в прайм-таймовой программе «После футбола» давлению на клубы РПЛ с целью пересмотра решения должно быть уделено максимум внимания.

Однако вынужден разочаровать. Тема «Оренбурга» завтра обсуждаться не будет. Завтра в программу, наконец, придет Сергей Игнашевич, редко появляющийся на ТВ, аккурат после матча ЦСКА – «Краснодар». И мы с ним и другими экспертами будет говорить о футболе, обсуждать перспективы Олича и борьбу за место в ЛЧ.

Потому что нет никаких указаний и не было. Как и других теорий заговора.

«Матч ТВ» уже давно стал самым цитируемым и обсуждаемым спортивным СМИ в стране. Упоминание «Матч ТВ» в материале «СЭ» с посвящением каналу целых двух пунктов из шести во вчерашнем материале, лишнее тому доказательство.

На «Матч ТВ» работают разные люди, с разными точками зрения. И никто не лишает их права эту точку зрения высказывать. Люди склонны, говоря о других, зачастую судить по себе. Поэтому, господа, не нужно переносить с больной головы на здоровую. Нет никакой теории заговора, и госпожа Илюхина (председатель совета директоров «Зенита» и вице-президент РФС – примечание Sports.ru) – кстати, мощнейший менеджер – с косой за углом не стоит, чтобы снести голову тому с «Матч ТВ», кто не поддержит возвращение «Оренбурга» в РПЛ.

Тем более, уж поверьте моему многолетнему опыту, голосование клубов это такой процесс, на который повлиять мнением комментаторов невозможно. Там другие инструменты работают.

«Матч ТВ» – это канал, который является партнером РПЛ. То есть всех 16 клубов, которые входят в лигу. Поэтому лоббирование через эфиры канала интересов одного отдельно взятого «Оренбурга» исключено по определению.

А на свою точку зрения по любому вопросу имеет право каждый без исключения ведущий, комментатор и эксперт «Матч ТВ». Зритель же выберет, какая ему ближе», – написал Черданцев в телеграм-канале.

Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» получить лицензию РПЛ («СЭ»)

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