Россия уступила Канаде в финале ЮЧМ, «МЮ» и «Вильярреал» в финале ЛЕ, рекорд Эмери, трансгендера пустят на Олимпиаду, Заболотный в ЦСКА и другие новости

1. Юниорская сборная России уступила Канаде (3:5) в финале ЮЧМ. Россияне остались с серебром на втором турнире подряд и 6-й раз – всего. Последняя победа была одержана в 2007 году.

2. Определились финалисты Лиги Европы. «МЮ» обеспечил себе финал еще неделю назад, поэтому мог позволить себе поражение от «Ромы» в ответном полуфинале. «Юнайтед» впервые при Сульшере сыграет в финале после четырех неудач в 1/2 финала, для самого норвежца это первый в тренерской карьере финал еврокубка. Всего же «МЮ» добрался до решающего матча еврокубка в 8-й раз в истории, больше только у «Ливерпуля».

В финале «дьяволы» сыграют с «Вильярреалом» Эмери, который выбил «Арсенал» (лондонцы ожидаемо доминировали, но впервые с 2016-го остались вообще без финалов в сезоне). В пятый раз в своей карьере Унаи добрался до финала ЛЕ, такого в европейском футболе еще не было. А вот для «Вильярреала» это вообще первый финал. Игра пройдет 26 мая в Польше.

3. Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард станет первым трансгендером на Олимпийских играх. Авторитетными мнениями на этот счет поделились Виталий Милонов и Николай Валуев. К чему приведут спорт подобные инновации?

4. На теннисном турнире в Мадриде в третьем круге уступили своим соперникам Аслан Карацев, Андрей Рублев и Даниил Медведев. Последний по ходу матча с Кристианом Гарином поругался со зрителями на трибуне.

У женщин Анастасия Павлюченкова проиграла Арине Соболенко в полуфинале, Эшли Барти прошла Паулу Бадосу.

5. Трансферы. ЦСКА выиграл борьбу у «Краснодара» за Заболотного и подпишет его свободным агентом. «Быки» переключились на Зе на минималках – Арнаутовича, а также на лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева из «Крыльев». «Зенит» сделал щедрое предложение форварду «Монпелье» Лаборду, замену Ракицкому клуб нашел в Турции. Азмуна из Петербурга готовы увезти «Рома» и «Аталанта».

6. НХЛ. «Питтсбург» забил 8 голов «Баффало», Малкин продолжил результативную серию. «Бостон» переиграл «Рейнджерс», Шестеркин потерпел третье поражение подряд. «Эдмонтон» был сильнее «Ванкувера», Макдэвид набрал 3 очка – до сотни ему осталось 4 балла в 4 играх. Все результаты дня – здесь.

7. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич дисквалифицирован на один матч за удар Манте клюшкой в лицо. Клуб оштрафовали на 250 тысяч долларов за критику главы департамента безопасности игроков НХЛ.

8. Эден Азар извинился за слишком хорошее настроение после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. По слухам, бельгийца летом выставят на трансфер. И если его продажа фанатов «Мадрида» огорчит вряд ли, то уход Зидана может стать серьезной потерей.

9. НБА. 24+10+8 от Дончича помогли «Далласу» победить «Бруклин» и другие результаты.

10. Евгения Медведева примет участие в ледовом шоу Авербуха «Анна Каренина».

11. Масштабная реформа в Кубке Италии – теперь в турнире будут играть только команды Серий А и B.

12. Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбления арбитров. Еще жестче – баном на 10 игр – за расизм наказали форварда «Пизы» Маркони, который произнес фразу о «восстании рабов» в адрес темнокожего соперника.

13. Участники Олимпийских игр в Токио будут вакцинироваться от коронавируса препаратом от BioNTech и Pfizer.

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Глава ЛГБТ-группы фанатов «Арсенала»: «ФИФА проводит ЧМ в Катаре, где казнят геев, УЕФА отдает Баку финал ЛЕ. Не доверяю им»

Игрок «Крыльев» Хади: «Убивший учителя во Франции не мусульманин. Показывать карикатуры не надо»

Семак о чемпионстве «Зенита»: «Эйфории не было, скорее, напряжение. Весь сезон несешь тяжелую ношу»

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Кроос ответил Маунту: «Сплю нормально. Удачи в твоем первом финале ЛЧ»

Игрок «Крыльев» Хади: «Ирак потерял много людей из-за США. Война началась на моих глазах»