9 из 12 клубов Суперлиги откажутся от 5% доходов от еврокубков за год и пожертвуют 15 млн евро. Они договорились с УЕФА

УЕФА одобрил меры по реинтеграции девяти клубов, собиравшихся участвовать в , но вышедших из турнира.

Девять из двенадцати клубов – , , , , , , «Манчестер Сити», , – договорились с по поводу реинтеграции.

Каждый клуб, в частности:

– безоговорочно признает и принимает обязательный характер устава УЕФА;

– будет участвовать в любых клубных турнирах УЕФА каждый сезон, когда клуб квалифицируется по спортивному принципу;

– вновь присоединится к Ассоциации европейских клубов, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА.

– предпримет все шаги по выходу из Суперлиги;

– в качестве жеста доброй воли и вместе с другими клубами сделает пожертвование – на 15 млн евро в сумме, которое пойдет на благо детей, молодежи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию;

– согласится на удержание 5% доходов, которые получил бы за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

– соглашается на значительные штрафы, если захочет участвовать в таком несанкционированном соревновании (100 млн евро) или если нарушит любые другие обязательства, прописанные в декларации (50 млн евро).

Отметим, что «Реал», «Ювентус» и «Барселона», в отличие от этих 9 клубов, не вышли из Суперлиги. Решение по ним примет дисциплинарный комитет УЕФА.

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