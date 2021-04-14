9 из 12 клубов Суперлиги откажутся от 5% доходов от еврокубков за год и пожертвуют 15 млн евро. Они договорились с УЕФА

УЕФА одобрил меры по реинтеграции девяти клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге Европы, но вышедших из турнира.
Девять из двенадцати клубов – «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» – договорились с УЕФА по поводу реинтеграции.
Каждый клуб, в частности:
– безоговорочно признает и принимает обязательный характер устава УЕФА;
– будет участвовать в любых клубных турнирах УЕФА каждый сезон, когда клуб квалифицируется по спортивному принципу;
– вновь присоединится к Ассоциации европейских клубов, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА.
– предпримет все шаги по выходу из Суперлиги;
– в качестве жеста доброй воли и вместе с другими клубами сделает пожертвование – на 15 млн евро в сумме, которое пойдет на благо детей, молодежи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию;
– согласится на удержание 5% доходов, которые получил бы за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.
– соглашается на значительные штрафы, если захочет участвовать в таком несанкционированном соревновании (100 млн евро) или если нарушит любые другие обязательства, прописанные в декларации (50 млн евро).
Отметим, что «Реал», «Ювентус» и «Барселона», в отличие от этих 9 клубов, не вышли из Суперлиги. Решение по ним примет дисциплинарный комитет УЕФА.
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