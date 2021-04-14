«Барса», «Реал» и «Бавария» – в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира. В топ-50 вошли 9 футбольных команд (Forbes)

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.
В него вошли 26 клубов из НФЛ, 9 клубов НБА, 9 футбольных клубов и 6 клубов MLB.
Из футбольных команд в топ-10 вошли «Барселона», «Реал» и «Бавария».
1. «Даллас» (США, американский футбол) – 5,7 млрд долларов;
2. «Янкис» (США, бейсбол) – 5,25 млрд;
3. «Нью-Йорк» (США, баскетбол) – 5 млрд;
4. «Барселона» (Испания, футбол) – 4,76 млрд;
5. «Реал» (Испания, футбол) – 4,75 млрд;
6. «Голден Стэйт» (США, баскетбол) – 4,7 млрд;
7. «Лейкерс» (США, баскетбол) – 4,6 млрд;
8. «Нью-Ингленд» (США, американский футбол) – 4,4 млрд;
9. «Нью-Йорк Джайентс» (США, американский футбол) – 4,3 млрд;
10. «Бавария» (Германия, футбол) – 4,21 млрд;
...
11. «Манчестер Юнайтед» (Англия, футбол) – 4,2 млрд;
12. «Ливерпуль» (Англия, футбол) – 4,1 млрд;
13-14. «Лос-Анджелес Рэмс» (США, американский футбол) – 4 млрд
13-14. «Манчестер Сити» (Англия, футбол) – 4 млрд;
...
25-27. «Денвер Бронкос» (США, американский футбол) – 3,2 млрд;
25-27. «Бостон» (США, баскетбол) – 3,2 млрд;
25-27. «Челси» (Англия, футбол) – 3,2 млрд;
...
38. «Арсенал» (Англия, футбол) – 2,8 млрд.
...
43-45. «Канзас-Сити Чифс» (США, американский футбол) – 2,5 млрд;
43-45. «Хьюстон» (США, баскетбол) – 2,5 млрд;
43-45. «ПСЖ» (Франция, футбол) – 2,5 млрд.