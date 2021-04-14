«Барса», «Реал» и «Бавария» – в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира. В топ-50 вошли 9 футбольных команд (Forbes)

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

В него вошли 26 клубов из , 9 клубов , 9 футбольных клубов и 6 клубов .

Из футбольных команд в топ-10 вошли , «Реал» и .

1. (США, американский футбол) – 5,7 млрд долларов;

2. (США, бейсбол) – 5,25 млрд;

3. «Нью-Йорк» (США, баскетбол) – 5 млрд;

4. «Барселона» (Испания, футбол) – 4,76 млрд;

5. «Реал» ( , футбол) – 4,75 млрд;

6. (США, баскетбол) – 4,7 млрд;

7. (США, баскетбол) – 4,6 млрд;

8. (США, американский футбол) – 4,4 млрд;

9. (США, американский футбол) – 4,3 млрд;

10. «Бавария» (Германия, футбол) – 4,21 млрд;

...

11. (Англия, футбол) – 4,2 млрд;

12. (Англия, футбол) – 4,1 млрд;

13-14. (США, американский футбол) – 4 млрд

13-14. «Манчестер Сити» (Англия, футбол) – 4 млрд;

...

25-27. «Денвер Бронкос» (США, американский футбол) – 3,2 млрд;

25-27. (США, баскетбол) – 3,2 млрд;

25-27. (Англия, футбол) – 3,2 млрд;

...

38. (Англия, футбол) – 2,8 млрд.

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43-45. «Канзас-Сити Чифс» (США, американский футбол) – 2,5 млрд;

43-45. (США, баскетбол) – 2,5 млрд;

43-45. «ПСЖ» (Франция, футбол) – 2,5 млрд.