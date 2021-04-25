Самсонов попал в ковид-протокол во второй раз в сезоне

Вратарь включен в медицинский протокол по коронавирусу, сообщает журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

Россиянин попал в этот список во второй раз в текущем сезоне. В первый раз это случилось в январе.

Напомним, что Самсонов вместе с опоздали на командное собрание «Кэпиталс», после чего не были включены в состав на игру с «Рейнджерс» (6:3). Игроки также пропустили второй матч против «Рейнджерс» (4:2).

Кузнецов ранее также был включен в ковид-протокол.

В нынешнем сезоне Самсонов провел 19 игр, отражая в среднем 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,69.