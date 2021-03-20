«Милан» хочет подписать Влашича и может предложить 20 млн евро

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«Милан» рассматривает вариант с приобретением полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

Руководство итальянского клуба внимательно следит за выступлениями футболиста. В последнее время интерес к хавбеку начал проявлять и «Наполи».

До пандемии коронавируса ЦСКА просил за хорвата 30 млн евро. Сейчас в «Милане» думают о том, чтобы предложить за Влашича 20 млн евро.

Если «Милану» не удастся подписать Влашича, клуб обратится к кандидатуре Родриго де Пауля из «Удинезе», пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее отец 23-летнего игрока заявил, что «Николе нужны новые вызовы и другие партнеры».

За три сезона в РПЛ футболист забил 28 голов и отдал 15 результативных передач. Статистика Влашича – здесь.

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