Хакими открыт к переходу в «Баварию». За него надо будет предложить не менее 45 млн евро

Защитник «Интера» может стать игроком «Баварии».

Как утверждает Sport1.de, футболист открыт к переходу в мюнхенский клуб этим летом.

пока не сделала «Интеру» предложение о трансфере 22-летнего игрока. В контракте Хакими с итальянским клубом нет отступных, срок действующего соглашения истекает в 2025 году.

Чтобы получить шанс на подписание контракта с Хакими, «Баварии» нужно будет предложить более 45 миллионов евро. Немецкий клуб хочет усилить правый фланг обороны и намерен продать .

«Бавария» хочет подписать нового игрока на эту позицию, потому что сейчас в клубе нет футболиста, который бы подходил под требования , нового главного тренера мюнхенцев.

На ситуацию могут повлиять и финансовые проблемы, которые испытывает «Интер» в условиях пандемии коронавируса. Долг итальянцев оценивается в 630 млн евро, у клуба может возникнуть необходимость продавать лучших игроков, чтобы исправить ситуацию.

В этом сезоне Хакими провел 41 матч в составе , забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистику можно изучить здесь.