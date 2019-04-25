Облак хочет перейти в английский клуб из топ-6. «МЮ» интересен этот вариант, Де Хеа может уйти

Вратарь Ян Облак может покинуть «Атлетико» в летнее трансферное окно.

28-летний голкипер хочет играть в английской Премьер-лиге, и его представители работают над организацией трансфера в один из клубов топ-6. В частности, сообщение о готовности словенца перейти в английский клуб получил .

Если Облак уйдет из , то, вероятно, , сейчас выступающий за «Юнайтед», вернется в мадридский клуб. Испанский голкипер намерен провести переговоры с главным тренером «МЮ» Оле-Гуннаром Сульшером и спортивным директором Джоном Мерто в конце сезона, а после этого примет окончательное решение о своем будущем.

Контракт Де Хеа с «МЮ» действует еще два года, по этому соглашению вратарь зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю. Испанец вряд ли согласится быть запасным вратарем, однако найти клуб, который будет готов платить ему такие деньги, сложно.

Об интересе «Юнайтед» к Облаку уже сообщалось ранее. Позиция остальных английских топ-клубов по этому вопросу неизвестна. Бразилец Эдерсон является неоспоримым первым номером «Ман Сити», место Алиссона в воротах «Ливерпуля» также не подвергается сомнению. Недавно «Челси» приобрел Эдуара Менди, который действует очень уверенно и провел 16 сухих матчей в этом сезоне .

«Арсеналу» и «Тоттенхэму» будет сложно организовать такую крупную сделку, ведь в контракте Облака с «Атлетико» прописаны отступные в размере 120 млн евро. Финансовые трудности прошедшего года могут заставить мадридский клуб согласиться на продажу голкипера за более низкую сумму.

В этом сезоне Облак провел 34 матча за «Атлетико» в , 15 из них – на ноль. Он играет в составе «рохибланкос» с 2014 года.