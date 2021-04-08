«Локо» наказали матчем на нейтральном поле, Рублев впервые обыграл Надаля, Коляда – 3-й на ЧМ, российского хоккеиста не пускают в США и другие новости утра

1. «Локомотив» проведет на нейтральном поле матч с «Динамо» из-за появления Сухины в судейской. Начальники «Локо» и «Спартака» оштрафованы на 150 тысяч рублей. В КДК РФС пояснили: «Сухина заходил в судейскую 3 раза до начала матча и после игры, после матча заходил и Козловцев. Воздействия на судей не было».

«Локомотив» подаст апелляцию на это решение. А «Спартак», кажется, идет дальше и просит проверить бригаду арбитра Левникова. Судьи дали ложные показания по делу Сухины. Их могут отстранить на 6 и более месяцев. Правда, КДК пока не получал обращений от клуба.

2. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Синицина и Кацалапов победили в произвольном танце в Японии. Коляда стал 3-м в произвольной программе у мужчин, Семененко – 5-м.

Сборная России с отрывом в 8 баллов лидирует в общем зачете после шести видов из восьми. Триумф все ближе!

3. Рублев впервые обыграл Надаля и вышел в 1/2 финала на втором «Мастерсе» подряд. В Монте-Карло также Циципас вышел в полуфинал, Гоффен, Фоньини выбыли.

4. НХЛ. «Айлендерс» уступили «Бостону», «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе», а «Монреаль» был сильнее «Калгари». Лига перенесла 3 матча «Колорадо», так как в ковид-список попали уже 3 игрока «Эвеланш». Все результаты дня – здесь.

5. Озил поддержал народность рохинджа в Мьянме. Против мусульманского меньшинства устраивали геноцид.

6. НБА. 36 очков и 14 подборов Эмбиида помогли «Филадельфии» победить «Клипперс», «Юта» обыграла «Индиану» и другие результаты.

7. «Тоттенхэм» и «Эвертон» сыграли вничью (2:2) в стартовом матче 32-го тура чемпионата Англии. Харри Кейн сделал дубль и вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

8. Форвард «Омских Ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко пропустит ЮЧМ-2021. Его не пускают в США, несмотря на наличие визы. Вот реакция 17-летнего хоккеиста: «Просто офигел, за 3 дня до выезда такое присылают. Понятно, что я не террорист».

9. Bellator 257. Немков победил Фила Дэвиса в реванше, защитил титул чемпиона и вышел в полуфинал Гран-при. Все результаты – здесь.

10. Гран-при Эмилии-Романьи-2021. 1-я практика. Боттас – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 18-й с разбитым болидом. 2-я практика. Боттас – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Гасли – 3-й, Мазепин – 20-й.

11. Организаторы Олимпиады в Токио все-таки не рассматривают отмену Игр. В ОКР уже составляют план: «Мы бы хотели видеть 40-50 медалей, которые позволят нам занять третье место в медальном зачете».

12. УГМК победил «Фенербахче» (88:84) и вышел в финал женской Евролиги, «Авенида» обыграла «Шопрон».

Цитаты дня:

Майоров о Доусе и Да Косте: «Возникает подозрение, что легионеров только деньги интересуют в КХЛ. Не все в плей-офф выкладываются»

Член совета директоров «Локо» Филатов: «Несправедливо наказали нас. Может, «Спартаку» 2-е место сразу отдать, чтобы успокоились»

Мария Захарова: «Когда говорят о бойкоте Олимпийских игр, это находится вне правовых рамок. Это абсолютно аморально»

Джеррард о 4:0 «Арсенала» со «Славией»: «Я получил настоящее удовольствие. Уверен, Камара тоже все понравилось»

«Гильерме – лучший вратарь, Фернандес – защитник. Бразильцы с паспортом РФ. Позор, дожили». Кавазашвили о РПЛ

Денис Глушаков: «Тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что он будет неоднократным чемпионом»

«Чертов ниггер, уходи из футбола». Защитник «Виллы» Мингз показал расистское сообщение из инстаграма

Тренер «Уфы» Стукалов: «В армии становятся настоящими мужчинами. Это опыт, дисциплина»

Тони Фергюсон – Хабибу: «Перестань быть сучкой, перестань бегать от меня»