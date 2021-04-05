⚡ Чен выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира, Ханю – 2-й, Коляда – 3-й, Семененко – 5-й

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Американский фигурист Нэтан Чен выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке, россиянин Михаил Коляда – 3-й. 

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Осака, Япония

Мужчины

Произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) – 203,24

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 193,76

3. Михаил Коляда (Россия) – 180,72

4. Кевин Аймо (Франция) – 169,13

5. Евгений Семененко (Россия) – 166,33

6. Шома Уно (Япония) – 164,96

7. Даниэль Грассль (Италия) – 161,56

8. Джейсон Браун (США) – 160,33

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 152,64

10. Роман Садовский (Канада) – 134,80

11. Нам Нгуен (Канада) – 133,04

Видеотрансляция командного чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Осаке 

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