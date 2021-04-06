Глава ОКР: «Мы бы хотели видеть на Олимпиаде в Токио 40-50 медалей, которые позволят занять нам третье место в медальном зачете»

Теги сборная России Станислав Поздняков ОКР Олимпиада-2020 Р-Спорт Легкая атлетика

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков озвучил медальный план российской сборной на летнюю Олимпиады в Токио. 

«Мы бы хотели видеть на Олимпиаде 40-50 медалей, которые позволят занять нам третье общекомандное место в медальном зачете.

Мы не делаем поправку в связи с тем, что в пандемийный год многие соревнования были отменены», – сказал Поздняков. 

Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа текущего года.

Наша олимпийская форма: в цветах флага, без слова Russia – зато с оберегом

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