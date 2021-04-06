Глава ОКР: «Мы бы хотели видеть на Олимпиаде в Токио 40-50 медалей, которые позволят занять нам третье место в медальном зачете»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков озвучил медальный план российской сборной на летнюю Олимпиады в Токио.
«Мы бы хотели видеть на Олимпиаде 40-50 медалей, которые позволят занять нам третье общекомандное место в медальном зачете.
Мы не делаем поправку в связи с тем, что в пандемийный год многие соревнования были отменены», – сказал Поздняков.
Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа текущего года.
Наша олимпийская форма: в цветах флага, без слова Russia – зато с оберегом