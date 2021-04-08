«Локомотив» о матче на нейтральном поле: «Не можем согласиться с решением КДК. Клуб подаст апелляцию»

«Локомотив» выступил с заявлением после заседания КДК РФС, которое состоялось сегодня.

«Футбольный клуб «Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021.

Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», – сказано в заявлении.

«Локомотив» наказали проведением домашней игры с «Динамо» на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской до и после матча со «Спартаком» (2:0).

Расследование походов в судейскую от КДК: Сухина был в комнате 4 минуты (в три захода), на рефери не влиял, «Локомотиву» – матч на нейтральном поле