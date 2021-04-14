Сборная России по фигурному катанию лидирует в общем зачете после первого дня соревнований на командном чемпионате мира

В японской Осаке завершился первый соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Сборная России лидирует после выступления в трех видах программы.

Командный чемпионат мира

Осака, Япония

Общий зачет (после трех видов из восьми)

1. Россия – 49

2. США – 47

3. Япония – 42

4. Франция – 26

5. Италия – 25

6. Канада – 23

Баллы сборной России

Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 12

Анна Щербакова – 12

Елизавета Туктамышева – 11

Михаил Коляда – 8

Евгений Семененко – 6

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