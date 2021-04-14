Сборная России по фигурному катанию лидирует в общем зачете после первого дня соревнований на командном чемпионате мира

Теги сборная России сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Италии командный чемпионат мира (World Team Trophy) Фигурное катание

В японской Осаке завершился первый соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Сборная России лидирует после выступления в трех видах программы. 

Командный чемпионат мира

Осака, Япония

Общий зачет (после трех видов из восьми)

1. Россия – 49

2. США – 47

3. Япония – 42

4. Франция – 26

5. Италия – 25

6. Канада – 23

Баллы сборной России

Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 12 

Анна Щербакова – 12

Елизавета Туктамышева – 11

Михаил Коляда – 8 

Евгений Семененко – 6 

Посмотрели старт командного чемпионата мира: Щербакова и Туктамышева обыграли японок, Россия борется за победу с США

В фигурном катании остался турнир, где Россия не побеждала (командный чемпионат мира) – и лучший шанс сейчас

Где смотреть командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: прямые трансляции 15 – 18 апреля

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья