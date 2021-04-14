Сборная России по фигурному катанию лидирует в общем зачете после первого дня соревнований на командном чемпионате мира

В японской Осаке завершился первый соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Сборная России лидирует после выступления в трех видах программы.
Командный чемпионат мира
Осака, Япония
Общий зачет (после трех видов из восьми)
1. Россия – 49
2. США – 47
3. Япония – 42
4. Франция – 26
5. Италия – 25
6. Канада – 23
Баллы сборной России
Виктория Синицина – Никита Кацалапов – 12
Анна Щербакова – 12
Елизавета Туктамышева – 11
Михаил Коляда – 8
Евгений Семененко – 6
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