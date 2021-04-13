«Авангард» в финале Кубка Гагарина, «МЮ» и «Арсенал» в полуфинале ЛЕ, Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ и другие новости утра

1. «Авангард» в гостях переиграл «Ак Барс» (4:3 ОТ) в седьмом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина и в третий раз в истории вышел в финал плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА.

2. По итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы сформировались пары полуфиналистов: «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ромой», «Арсенал» – с «Вильярреалом» Унаи Эмери.

3. НХЛ. 3 очка Панарина и второй подряд шатаут Шестеркина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси», 3 очка Гурьянова обеспечили «Далласу» успех в игре с «Коламбусом», Андрей Свечников прервал 7-матчевую безголевую серию в игре с «Нэшвиллом». Все результаты дня – здесь.

4. Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию, Туктамышева – 2-я. Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце. Коляда стал 5-м в короткой программе у мужчин. Сборная России лидирует в общем зачете после первого дня соревнований.

5. НБА. «Милуоки» с вернувшимся после травмы Яннисом прервал 3-матчевую победную серию «Атланты», Карри принес «Голден Стэйт» победу над «Кливлендом», в 9-й раз подряд набрав более 30 очков в одном матче. Все результаты – здесь.

6. Решения ВАР в трех спорных эпизодах матча «Локомотив» – «Спартак» (2:0) признаны верными. Арбитр Левников не допускал «явных и очевидных ошибок». Таковы выводы специального советника генерального секретаря РФС Дэвида Эллерея.

7. Рублев, Надаль, Циципас вышли в 1/4 финала турнира в Монте-Карло, Джокович, Зверев выбыли.

8. УЕФА отстранил российского судью Лапочкина от футбола на 90 дней. Он не сообщил, что с ним связывались люди, просившие повлиять на исход матча отбора Лиги Европы.

9. В Японии рассматривают вариант с отменой Олимпиады в Токио в случае ухудшения коронавирусной ситуации в стране. Есть вариант проведения Игр без зрителей.

10. Трансферы. Холанд хочет зарабатывать 35 млн евро в год в новом клубе. «Ювентус» интересуется Доннаруммой. «Лейпциг» запросит 15-20 млн евро за тренера Нагельсманна в случае обращения «Баварии». «Челси» лидирует в борьбе за Кунде и готов включить в сделку с «Севильей» Зиеша, Абрахама или Кепу. Переговоры «МЮ» и Варана на продвинутой стадии, в «Реале» считают, что защитник не продлит контракт. «Ростову» интересен форвард «Челси» Угбо. ЦСКА хочет купить хавбека «Палмейрас» Вейгу.

11. Форвард «Бруклина» Ламаркус Олдридж решил завершить карьеру в НБА из-за аритмии сердца.

12. «Торонто» заключил с Амировым трехлетний контракт новичка, форвард проведет в аренде в «Салавате» как минимум год. Шипачев заработает 285 млн рублей за 3 сезона в «Динамо» без учета бонусов или более 150 млн рублей за сезон с учетом бонусов.

13. Бой Конор Макгрегор – Дастин Порье все же состоится 10 июля. Дастин все осознал: «Я поторопился и выставил личное с Конором напоказ. Признаю ошибку». А во Франции закрыли дело против Конора о непристойном поведении из-за отсутствия доказательств.

14. Гран-при Канады-2021 в «Формуле-1» не состоится. В прошлом году гонку тоже отменили из-за пандемии.

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