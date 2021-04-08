Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Бернли», «Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом»

32-й тур АПЛ открылся в пятницу матчем между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» (2:2).
В субботу, 17 апреля, «Ньюкасл» дома обыграл «Вест Хэм» (3:2). Матч «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас» перенесен в связи с выходом хозяев в полуфинал Кубка Англии.
В воскресенье, 18 апреля, «Арсенал» поделил очки с «Фулхэмом» (1:1), а «Манчестер Юнайтед» победил «Бернли» (3:1).
В понедельник, 19 апреля, «Ливерпуль» сыграет с «Лидсом» на выезде. Во вторник, 20 апреля, «Челси» примет «Брайтон».
В среду, 21 апреля, «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Астон Виллой». Завершится тур только в четверг, 22 апреля, когда сыграют «Лестер» и «Вест Бромвич».
32-й тур
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.30, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Райан, Бельерин (Пепе, 68), Габриэл, Холдинг, Джака, Эль-Ненни (Парти, 68), Себальос, Смит-Роу, Сака, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 70).
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Фулхэм –
Ареоля, Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Айна, Декордова-Рид, Замбо-Ангисса, Лукман (Рид, 69), Лемина, Кавалейру (Брайен, 84), Маджа (Лофтус-Чик, 77).
- Предупреждения:
- Андерсен (50), Декордова-Рид (61), Ареоля (89).
- Дата проведения
- 18 апреля, 18.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Хендерсон, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред (Кавани, 46), Погба, Мактомини, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд (ван де Бек, 84).
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Бернли –
Пикок-Фаррелл, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Ми, Корк, Вествуд, Гудмундссон (Родригес, 88), Браунхилл (Выдра, 88), Макнил, Вуд.
- Предупреждения:
- Уан-Биссака (26), Корк (57), Тарковски (89).
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.15, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 22 апреля, 22.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.00, «Гудисон Парк»
- Голы:
- 0:1 – 27 Кейн, 1:1 – 31, пенальти Сигурдссон, 2:1 – 62 Сигурдссон, 2:2 – 68 Кейн.
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Эвертон –
Пикфорд, Холгейт, Динь, Годфри, Кин, Аллан, Хамес, Ивоби (Коулмэн, 61), Сигурдссон, Дэвис (Кинг, 84), Ришарлисон.
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Тоттенхэм –
Льорис, Орье, Регилон (Лукас Моура, 64), Родон, Дайер, Ндомбеле (Ламела, 64), Сиссоко, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Алдервейрелд, Кейн (Алли, 90).
- Дата проведения
- 17 апреля, 14.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Голы:
- 1:0 – 36, автогол Диоп, 2:0 – 41 Жоэлинтон, 2:1 – 73 Диоп, 2:2 – 80, пенальти Лингард, 3:2 – 82 Уиллок.
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Ньюкасл –
Дубравка, Фернандес, Дамметт, Кларк, Ритчи, Альмирон, Мерфи, Шелви, Лонгстафф (Уиллок, 80), Сен-Максимен (Уилсон, 64), Жоэлинтон (Кэрролл, 90).
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Вест Хэм –
Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Джонсон (Фредерикс, 90), Лингард (Лансини, 87), Соучек, Форнальс, Нобл (Бенрахма, 75), Боуэн, Диоп.
- Удаление:
- Доусон (36).
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.15, «Молине Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 59 Виллиан Жозе.
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Аит-Нури, Семеду, Боли, Саисс, Поденсе (Витинья, 72), Моутинью, Траоре, Дендонкер, Коуди, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 77).
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Шеффилд Юнайтед –
Рэмсдейл, Стивенс, Иган, Брайан, Болдок, Норвуд, Осборн (Муссе, 75), Флек, Ампаду (Богл, 83), Брюстер (Берк, 75), Макголдрик.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.