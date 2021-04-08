Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Бернли», «Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом»

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32-й тур АПЛ открылся в пятницу матчем между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» (2:2). 

В субботу, 17 апреля, «Ньюкасл» дома обыграл «Вест Хэм» (3:2). Матч «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас» перенесен в связи с выходом хозяев в полуфинал Кубка Англии. 

В воскресенье, 18 апреля, «Арсенал» поделил очки с «Фулхэмом» (1:1), а «Манчестер Юнайтед» победил «Бернли» (3:1). 

В понедельник, 19 апреля, «Ливерпуль» сыграет с «Лидсом» на выезде. Во вторник, 20 апреля, «Челси» примет «Брайтон».

В среду, 21 апреля, «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Астон Виллой». Завершится тур только в четверг, 22 апреля, когда сыграют «Лестер» и «Вест Бромвич». 

Чемпионат Англии

32-й тур

Арсенал – Фулхэм 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
18 апреля, 15.30, «Эмирейтс»
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Голы:
0:1 – 59, пенальти Маджа, 1:1 – 90 Нкетиа.
АрсеналРайан, Бельерин (Пепе, 68), Габриэл, Холдинг, Джака, Эль-Ненни (Парти, 68), Себальос, Смит-Роу, Сака, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 70).
ФулхэмАреоля, Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Айна, Декордова-Рид, Замбо-Ангисса, Лукман (Рид, 69), Лемина, Кавалейру (Брайен, 84), Маджа (Лофтус-Чик, 77).
Предупреждения:
Андерсен (50), Декордова-Рид (61), Ареоля (89).

 

Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
18 апреля, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48 Гринвуд, 1:1 – 50 Тарковски, 2:1 – 84 Гринвуд, 3:1 – 90 Кавани.
Манчестер ЮнайтедХендерсон, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред (Кавани, 46), Погба, Мактомини, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Рэшфорд (ван де Бек, 84).
БернлиПикок-Фаррелл, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Ми, Корк, Вествуд, Гудмундссон (Родригес, 88), Браунхилл (Выдра, 88), Макнил, Вуд.
Предупреждения:
Уан-Биссака (26), Корк (57), Тарковски (89).

 

Лидс – Ливерпуль
Дата проведения
19 апреля, 22.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Брайтон
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Манчестер Сити
Дата проведения
21 апреля, 22.15, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Вест Бромвич
Дата проведения
22 апреля, 22.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Тоттенхэм 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Кейн, 1:1 – 31, пенальти Сигурдссон, 2:1 – 62 Сигурдссон, 2:2 – 68 Кейн.
ЭвертонПикфорд, Холгейт, Динь, Годфри, Кин, Аллан, Хамес, Ивоби (Коулмэн, 61), Сигурдссон, Дэвис (Кинг, 84), Ришарлисон.
ТоттенхэмЛьорис, Орье, Регилон (Лукас Моура, 64), Родон, Дайер, Ндомбеле (Ламела, 64), Сиссоко, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Алдервейрелд, Кейн (Алли, 90).
Предупреждения:
Хейбьерг (8), Дэвис (21).

 

Ньюкасл – Вест Хэм 3:2 (2:0, 1:2)
Дата проведения
17 апреля, 14.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 36, автогол Диоп, 2:0 – 41 Жоэлинтон, 2:1 – 73 Диоп, 2:2 – 80, пенальти Лингард, 3:2 – 82 Уиллок.
НьюкаслДубравка, Фернандес, Дамметт, Кларк, Ритчи, Альмирон, Мерфи, Шелви, Лонгстафф (Уиллок, 80), Сен-Максимен (Уилсон, 64), Жоэлинтон (Кэрролл, 90).
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Джонсон (Фредерикс, 90), Лингард (Лансини, 87), Соучек, Форнальс, Нобл (Бенрахма, 75), Боуэн, Диоп.
Предупреждения:
Доусон (12), Шелви (16), Мерфи (90).
Удаление:
Доусон (36).

 

Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
17 апреля, 22.15, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 59 Виллиан Жозе.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Аит-Нури, Семеду, Боли, Саисс, Поденсе (Витинья, 72), Моутинью, Траоре, Дендонкер, Коуди, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 77).
Шеффилд ЮнайтедРэмсдейл, Стивенс, Иган, Брайан, Болдок, Норвуд, Осборн (Муссе, 75), Флек, Ампаду (Богл, 83), Брюстер (Берк, 75), Макголдрик.
Предупреждения:
Брюстер (36), Поденсе (71), Стивенс (82).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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