Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Бернли», «Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом»

32-й тур АПЛ открылся в пятницу матчем между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» (2:2).

В субботу, 17 апреля, «Ньюкасл» дома обыграл «Вест Хэм» (3:2). Матч «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас» перенесен в связи с выходом хозяев в полуфинал Кубка Англии.

В воскресенье, 18 апреля, поделил очки с «Фулхэмом» (1:1), а победил «Бернли» (3:1).

В понедельник, 19 апреля, сыграет с «Лидсом» на выезде. Во вторник, 20 апреля, примет «Брайтон».

В среду, 21 апреля, проведет гостевой матч с «Астон Виллой». Завершится тур только в четверг, 22 апреля, когда сыграют «Лестер» и «Вест Бромвич».

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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