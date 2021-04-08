Член совета директоров «Локо» Филатов: «Несправедливо наказали нас. Может, «Спартаку» 2-е место сразу отдать, чтобы успокоились»

Член совета директоров «Локомотива» высказался о наказании клуба по итогам матча со «Спартаком» (2:0).

«Локомотив» наказали проведением домашней игры с «Динамо» на нейтральном поле за появление начальника команды в судейской.

«Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со – это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились», – заявил бывший президент «Локомотива».

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