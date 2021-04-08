Член совета директоров «Локо» Филатов: «Несправедливо наказали нас. Может, «Спартаку» 2-е место сразу отдать, чтобы успокоились»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о наказании клуба по итогам матча РПЛ со «Спартаком» (2:0).
«Локомотив» наказали проведением домашней игры с «Динамо» на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской.
«Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со «Спартаком» – это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились», – заявил бывший президент «Локомотива».
Расследование походов в судейскую от КДК: Сухина был в комнате 4 минуты (в три захода), на рефери не влиял, «Локомотиву» – матч на нейтральном поле
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