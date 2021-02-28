Мирошниченко пропустит ЮЧМ. Его не пускают в США несмотря на визу («Чемпионат»)

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Форвард «Омских Ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко пропустит ЮЧМ-2021

По данным «Чемпионата», миграционная служба США не пускает российского хоккеиста на территорию страны, даже несмотря на наличие у него визы. Причины такого решения неизвестны.

Юниорский чемпионат мира пройдет в Техасе (города Фриско и Плейно) с 26 апреля по 6 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.

Перед подписанием контракта с «Авангардом» сообщалось, что Мирошниченко собирался продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить американскую визу.

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