Мирошниченко пропустит ЮЧМ. Его не пускают в США несмотря на визу («Чемпионат»)

Форвард «Омских Ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко пропустит ЮЧМ-2021.

По данным «Чемпионата», миграционная служба США не пускает российского хоккеиста на территорию страны, даже несмотря на наличие у него визы. Причины такого решения неизвестны.

Юниорский чемпионат мира пройдет в Техасе (города Фриско и Плейно) с 26 апреля по 6 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.

Перед подписанием контракта с «Авангардом» сообщалось, что Мирошниченко собирался продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить американскую визу.