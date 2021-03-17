Мирошниченко о недопуске в США: «Просто офигел, за 3 дня до выезда такое присылают. Понятно, что я не террорист»

Форвард «Омских Ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко прокомментировал отказ миграционной службы США пускать его на территорию страны. Из-за этого хоккеист, вероятно, пропустит ЮЧМ-2021.

В ФХР пришло письмо, в котором сказано, что он не может пересечь американскую границу.

«Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс. Даже не знаю, что сказать. Я посмотрел документ, но там без объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чем проблема.

Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это. Я просто офигел, за три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и все.

Вы же знаете, ФБР. Что-то там не так, не знаю, и все. Я в Америке-то был уже, пару лет назад тренировался там, ездил по туристической визе. Даже не знаю, что могло произойти», – сказал Мирошниченко.

Мирошниченко пропустит ЮЧМ. Его не пускают в США несмотря на визу («Чемпионат»)