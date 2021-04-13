🏆 Вадим Немков победил Фила Дэвиса в реванше, защитил титул чемпиона и вышел в полуфинал Гран-при Bellator

В Анкасвилле завершился Bellator 257, в главном событии которого прошел четвертьфинал Гран-при полутяжеловесов между Вадимом Немковым и Филом Дэвисом.

Для бойцов это был реванш: в 2018-м Немков победил Дэвиса раздельным решением судей. нынешний поединок – первая защита титула для Немкова.

Поединок продлился все 5 раундов: начало боя забрал Вадим, который хорошо работал джебом и во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Но концовку лучше провел Дэвис, а Немков довольно сильно устал функционально.

В итоге дело дошло до судейского решения, но на этот раз оно было единогласным: все выставили счет 48-47 в пользу Немкова, который остался чемпионом и вышел в полуфинал Гран-при.

Следующим соперником Немкова будет победитель пары Йоэль Ромеро – Энтони Джонсон, которые подерутся 7 мая. Полуфинал пройдет в июле.

Немков победил Дэвиса в реванше и вышел в полуфинал Гран-при за миллион долларов! Онлайн Bellator 257

