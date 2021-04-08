Денис Глушаков: «Тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что он будет неоднократным чемпионом»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков, который сейчас выступает за «Химки», высказал мнение, что московский клуб искусственно разрушили.
– Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом – с таким составом, таким коллективом.
Вот только плюс-минус сейчас нужна была бы молодая кровь. И только сейчас у нас бы появлялись конкуренты в российском чемпионате.
– «Спартак» со стороны рушили?
– И со стороны, и засланные казачки были в клубе.
– А смысл?
– Знаешь, много заказов бывает. Значит, кому-то это было нужно, – сказал Глушаков.
Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры.