Рублев впервые обыграл Надаля и вышел в 1/2 финала на втором «Мастерсе» подряд

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев, в четвертьфинале Монте-Карло обыгравший 11-кратного чемпиона Рафаэля Надаля 6:2, 4:6, 6:2, вышел во второй полуфинал «Мастерса» подряд и в карьере.

Для Рублева это 11-я в карьере победа над соперником из топ-10 (при 18 поражениях) и пятая – над топ-5 (при 10 поражениях).

Рублев впервые победил Надаля на грунте и стал лишь пятым теннисистом, обыгравшим его в Монте-Карло, после Гильермо Кории (2003), Новака Джоковича (2013, 2015), Давида Феррера (2014) и Фабио Фоньини (2019). До этого он проиграл обе очные встречи (0:5 по сетам).

Также он стал 25-м игроком, обыгравшим Надаля на грунте, и вторым россиянином в этом списке после Игоря Андреева (Валенсия-2005).

Для Надаля это всего 59-е поражение на грунте при 507 победах.

За место в финале Рублев сыграет с Каспером Руудом, в личных встречах с которым он ведет 3:0.

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