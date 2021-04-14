Мазепин врезался в барьеры в 1-й практике перед Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот попал в аварию на последних минутах первой тренировки в Имоле.

В начале сессии Мазепин вылетел в гравий, а в конце дошел до контакта с барьерами. Гонщик повредил переднее антикрыло болида.

Сессия была остановлена красными флагами, после чего время практики подошло к концу.

Развороты Мазепина оправдали два гонщика «Ф-1», британское медиа и первый русский в Гран-при. Призвали к поддержке Никиты

Гран-при Эмилии-Романьи-2021. 1-я практика. Боттас – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Мазепин – 18-й

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