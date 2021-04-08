Глава КДК: «Сухина заходил в судейскую 3 раза до начала матча и после игры, после матча заходил и Козловцев. Воздействия на судей не было»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение комитета по нарушениям на матче «Локомотив» – «Спартак» (2:0).

«Мы запросили видеоматериалы от клубов. Видео от «Спартака» (оператор Копылов). Есть судейская комната, состоит из двух комнат – тамбурная и та, где располагаются судьи.

Мы смотрели дело с точки зрения регламента (пункт 7.6). Мы установили после просмотра камер наблюдения – рассмотрели все периоды до, во время и после матча. У комнаты 120 стоит охранник.

Сухина ходил в судейскую комнату до начала матча три раза. Он находился недолго – 2, 1,5 минуты и 30 секунд. Сухина сказал, что нужно было решить вопрос с протоколом и заявками.

В рапортах судей записано, что судейская комната состоит из двух частей. Сухина попросил, чтобы сделали копию. Но Сухина заходил и после матча. И после матча заходил и Козловцев, с разрешения охранника – он пропускал начальников команд, несмотря на запреты.

Никакого воздействия на судей не было. Все было по деловым вопросам. Начальники команд не отрицают, что они заходили в судейскую. Служба безопасности допускала посторонних в судейскую.

Безопасность судей не соблюдалась. В прошлом году КДК принял решение по матчу «Локомотива» и «Ахмата», когда Сухина оскорблял судей. И сейчас рецидив по данному эпизоду. Тем более испытательный срок не закончился.

Начальники команды Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей. Обратили внимание департамента судейства на исполнение судьями своих обязанностей – во всех рапортах судей написано, что Сухина заходил один раз.

Ни Сухина, ни Козловцев не спрашивали разрешения на вход в судейскую. Они просто заходили», – заявил Григорьянц.

«Локо» проведет на нейтральном поле матч с «Динамо» за заход Сухины в судейскую. Начальники «Локо» и «Спартака» оштрафованы на 150 тысяч рублей

Теперь знаем, почему все ходили в судейскую на «Локо» – «Спартак»: Сухина был в предбаннике, а клубы утверждают, что Левников сам разрешал войти