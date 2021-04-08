«Спартак» просит КДК проверить бригаду Левникова. Судьи дали ложные показания по делу Сухины. Их могут отстранить на 6+ месяцев

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи КДК РФС Станислав Сухина Артур Григорьянц Кирилл Левников Ашот Хачатурянц Футбол

«Спартак» попросил РФС обратить внимание на слова арбитра Кирилла Левникова, который давал показания по делу начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

Судья и его ассистенты написали в объяснительных, что Сухина заходил в судейскую всего один раз. Однако эти слова не подтвердились.

После изучения видеозаписей с камер видеонаблюдения было установлено, что начальник «Локо» посещал судейскую четыре раза (трижды – до игры, еще один раз – после матча).

«Спартак» направил в КДК два письма, в которых попросил проверить судей по 122-й статье Дисциплинарного регламента РФС (Умышленное предоставление недостоверной информации).

Если вина арбитров будет доказана, то Левникова и его бригаду могут отстранить от футбола на срок от 6 месяцев.

«Спартак» написал два письма – на имя главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Фото: телеграм-канал «Мутко против» (по клику откроется более крупное изображение)

Расследование походов в судейскую от КДК: Сухина был в комнате 4 минуты (в три захода), на рефери не влиял, «Локомотиву» – матч на нейтральном поле

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