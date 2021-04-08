«Спартак» просит КДК проверить бригаду Левникова. Судьи дали ложные показания по делу Сухины. Их могут отстранить на 6+ месяцев

попросил РФС обратить внимание на слова арбитра , который давал показания по делу начальника «Локомотива» .

Судья и его ассистенты написали в объяснительных, что Сухина заходил в судейскую всего один раз. Однако эти слова не подтвердились.

После изучения видеозаписей с камер видеонаблюдения было установлено, что начальник «Локо» посещал судейскую четыре раза (трижды – до игры, еще один раз – после матча).

«Спартак» направил в КДК два письма, в которых попросил проверить судей по 122-й статье Дисциплинарного регламента РФС (Умышленное предоставление недостоверной информации).

Если вина арбитров будет доказана, то Левникова и его бригаду могут отстранить от футбола на срок от 6 месяцев.

«Спартак» написал два письма – на имя главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Фото: телеграм-канал «Мутко против» (по клику откроется более крупное изображение)

Расследование походов в судейскую от КДК: Сухина был в комнате 4 минуты (в три захода), на рефери не влиял, «Локомотиву» – матч на нейтральном поле