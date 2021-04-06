«ПСЖ» и «Челси» в полуфинале ЛЧ, Гильерме забанили на 2 матча, начальник «Спартака» тоже был в судейской, «Ак Барс» и «Авангард» сыграют в 7-м матче и другие новости

1. «ПСЖ» ворвался в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Баварии» в ответном матче. В Париже было настоящее шоу: пока Неймар стрелял по штангам, мюнхенцам подарил надежду гол Шупо-Мотинга, но в конечном итоге этого не хватило: дальше «ПСЖ» ждет встреча с «Ман Сити» или «Боруссией».

Вторым полуфиналистом стал «Челси», который не без труда прошел «Порту». Лондонцы очень давно не забирались так далеко в ЛЧ, зато теперь установили рекорд по числу полуфиналов для клубов АПЛ. Впереди – «Реал» или «Ливерпуль».

2. КДК дисквалифицировал Гильерме на два матча за жесты в адрес болельщиков «Спартака». Красно-белые за расистские оскорбления вратаря «Локо» фанатами отделались штрафом и матчем без зрителей условно. В «Спартаке» санкции назвали справедливыми, в «Локо», естественно, возмущены, а FARE недоумевает, как можно в такой ситуации наказать пострадавшего от расизма футболиста.

Новый поворот в деле Сухины, которое КДК из-за командировки начальника команды «Локо» перенесла на пятницу. «Спартак» готов предоставить дополнительные материалы о визите Сухины в судейскую до матча, однако выяснилось, что и начальник красно-белых Василий Козловцев навещал арбитров. Впрочем, заходил он после игры, а не до, и это, по мнению спартаковцев, другое.

Похоже, легко отделался только судья Кирилл Левников, все решения которого в прошедшей игре были признаны верными. Да и вообще, у него ни одной ошибки за весь сезон – образцовая работа!

3. Вынесли в КДК и решения по другим инцидентам: Василий Березуцкий, Григалава и Аджоев-младший дисквалифицированы по итогам конфликта после матча «Арсенал» – ЦСКА, «Зенит» оштрафован за демонстрацию фанатами Кельтского креста на 200 тысяч рублей.

4. «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Авангардом» – нас ждет седьмая игра. Билялов оформил шатаут, героически спасал Воронков. Уникальный случай: во всех шести матчах побеждали только гости. Решающая встреча – 15 апреля.

5. На 67-м году жизни умер врач «Динамо» Александр Ярдошвили. Все ближайшие матчи РПЛ в память о нем начнутся с минуты молчания.

6. Женская сборная России по футболу вышла в финальную стадию Евро-2022, одолев в стыковых матчах Португалию.

7. Хоккейное «Динамо» назначило Кудашова главным тренером команды. Крикунов, скорее всего, останется в клубе и будет работать консультантом.

8. Даниил Медведев не выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло из-за положительного теста на коронавирус. Аслан Карацев выбыл во 2-м раунде, уступив Циципасу.

9. Бывший тренер «Ювентуса» Аллегри, покидая команду, советовал избавиться от Роналду. Крепко досталось Криштиану и от бывшего игрока туринцев Мауро. Сам португалец действительно может уйти, если «Юве» не пробьется в ЛЧ, а подписать его готов «ПСЖ».

10. Покинувший «Зенит» Хавьер Рибальта стал управляющим директором «Пармы» по спорту.

11. Дом Михаэля Шумахера выставили на продажу за 59 млн евро. Возможно, деньги пойдут на лечение великого гонщика.

12. У Джамала Мюррэя выявлен разрыв крестообразных связок колена. Сроки возвращения звезды «Денвера» пока неизвестны.

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