«Локо» проведет на нейтральном поле матч с «Динамо» за заход Сухины в судейскую. Начальники «Локо» и «Спартака» оштрафованы на 150 тысяч рублей

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи Динамо Москва КДК РФС Станислав Сухина Кирилл Левников Василий Козловцев Футбол

КДК РФС вынес решение по нарушениям на матче РПЛ «Локомотив»«Спартак» (2:0).

Начальники команд, Станислав Сухина и Василий Козловцев, заходили в судейскую комнату, что запрещено регламентом.

«Локомотив» наказан проведением одной домашней игры на нейтральном поле, сообщает журналист Сергей Егоров. Санкция не коснется матча следующего тура РПЛ с «Ростовом» и кубковой игры с ЦСКА. На нейтральном поле будет сыгран матч 29-го тура с «Динамо».

Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тысяч рублей каждый.

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