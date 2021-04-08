КДК не получал обращений от «Спартака» после ложных показаний бригады Левникова по делу Сухины

КДК РФС не получал новых обращений от «Спартака» по итогам матча 25-го тура против (0:2).

Ранее появилась информация о том, что красно-белые попросят КДК проверить арбитра и его бригаду.

Эти судьи работали на матче «Спартака» с «Локомотивом» (2:0) и дали ложные показания относительно появления начальника железнодорожников Станислава Сухины в судейской комнате.

«В КДК пока не получали подобного запроса от , – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Расследование походов в судейскую от КДК: Сухина был в комнате 4 минуты (в три захода), на рефери не влиял, «Локомотиву» – матч на нейтральном поле