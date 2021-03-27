⚡ Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира-2021

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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке. 

Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Осака, Япония

Танцы на льду

Произвольный танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 130,15

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 124,75

3. Кэйтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 110,16

4. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 106,58

5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 100,82

6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 97,86

Видеотрансляция командного чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Осаке

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