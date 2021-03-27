⚡ Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира-2021

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021
Осака, Япония
Танцы на льду
Произвольный танец
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 130,15
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 124,75
3. Кэйтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 110,16
4. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 106,58
5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 100,82
6. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 97,86
Видеотрансляция командного чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Осаке