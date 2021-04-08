Тренер «Уфы» Стукалов: «В армии становятся настоящими мужчинами. Это опыт, дисциплина»

Главный тренер «Уфы» рассказал о своей службе в армии.

– Как уехали из Ставрополя?

– Отец сказал, что нужно ехать в Москву и поступать в университет. Вместе с братом в 2002-м нас зачислили в РГУФК. С 3-го курса начал работать тренером в московской школе «Смена». А потом ушел в армию.

– Не знал, что вы служили.

– От звонка до звонка в МЧС. В армии тренировал команду ФК «Спасатель». Служили с братом в части рядом с городом Руза, там на территории был стадиончик. Сделали команду благодаря полковнику Сергею Витальевичу Ефименко, он сейчас командир части.

– Служба сама по себе сложная?

– Это опыт. Для кого-то – положительный, для кого-то – отрицательный, я многое почерпнул. Это дисциплина в первую очередь. Кроме того, после армии начинаешь ценить некоторые моменты гражданской жизни.

Возможно, это слишком громкие слова, но там становятся настоящими мужчинами – вдалеке от дома, с лишениями и в условиях жесточайшей дисциплины…

– Не хотели откосить?

– Отец четко сказал: «Годик послужите, полезно будет». На самом деле мы и не планировали уклоняться, – сказал тренер.