«Чертов ниггер, уходи из футбола». Защитник «Виллы» Мингз показал расистское сообщение из инстаграма

Защитник «Астон Виллы» подвергся оскорблениям на расовой почве.

28-лет англичанин в твиттере выложил скриншот из директа инстаграма, где пользователь написал ему: «Чертов ниггер, уходи из футбола, гребаная свинья».

«Еще один день в жизни социальных сетей без фильтров 🤷🏽‍♂️. Пожалуйста, не жалейте нас, просто стойте бок о бок в борьбе за перемены. Социальные сети без этого не становятся безопаснее», – написал Мингз, комментируя выложенный скриншот.

выступила с заявлением, где осудила оскорбления в адрес своего футболиста.

«Клуб возмущен ужасающими расистскими оскорблениями в отношении Мингза в соцсетях. Рано утром Тайрон получил отвратительное и мерзкое личное сообщение в социальной сети.

Мы осуждаем все формы расовой дискриминации и будем продолжать стоять плечом к плечу с Тайроном, который является вдохновляющей фигурой на передовой борьбы с расизмом.

Клуб продолжит тесно сотрудничать с , футбольными властями и социальными сетями, чтобы бороться с этим позорным поведением в интернете», – говорится в заявлении «Астон Виллы».

Премьер-лига тоже осудила такое поведение в адрес футболиста: «Никто не должен сталкиваться с такими сообщениями. Такое поведение совершенно неприемлемо, лига поддерживает Мингза. Ни в интернете. Ни в обществе. Нигде. Расизму нет места».

Фото: твиттер Тайрона Мингза

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