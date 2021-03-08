Озил поддержал народность рохинджа в Мьянме. Против мусульманского меньшинства устраивали геноцид

Полузащитник поддержал этническую группу рохинджа, которая проживает в Мьянме.

«Мы должны поддерживать друг друга как люди – особенно в таких странах, как Мьянма.

Молитесь за тех, кто сейчас не в безопасности. Молитесь за наших братьев и сестер рохинджа 🤲🏼. Время говорить 🗣️📺📰. Спасите рохинджа 🙏🏼», – написал Озил в твиттере.

Народ рохинджа – мусульманское меньшинство в преимущественно буддистской Мьянме. Уже нескольких столетий они обитают в штате Ракхайн на юго-западе страны.

В 2016 году после нападения на армейские блокпосты боевиков в штате Ракхайн военные Мьянмы развернули кампанию против мусульман рохинджа. Убийства и изнасилования были частью этой кампании, порядка 700 тысяч мусульман бежали в соседний Бангладеш. На Западе действия военных Мьянмы называли геноцидом.

В 2021 году в Мьянме случился военный переворот.

Фото: твиттер Месута Озила

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