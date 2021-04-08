Джеррард о 4:0 «Арсенала» со «Славией»: «Я получил настоящее удовольствие. Уверен, Камара тоже все понравилось»

Главный тренер «Рейнджерс» , ранее выступавший на позиции полузащитника в «Ливерпуле», высоко отозвался об игре «Арсенала» в ответном матче 1/4 финала против «Славии» (4:0).

«В этой игре мне понравилось абсолютно все. Я в восторге от игры «Арсенала», от их подхода к этому матчу. Мне очень понравилось, как они вели себя перед матчем, во время матча и после него. Уверен, что Глену [Камара] тоже все понравилось.

Я испытывал большую гордость, глядя на то, как «Арсенал» играл вчера. Вообще. То, как они готовились к игре, то, как их тренер говорил, то, как футболисты вели себя перед игрой, по ходу матча и после финального свистка.

Я получил настоящее удовольствие от их игры. Я думаю, это было великолепно», – сказал Джеррард.

Напомним, что в 1/8 финала турнира пражане выбили . Ответная игра между клубами закончилась скандалом. Игрок шотландского клуба заявил, что защитник «Славии» использовал расистское оскорбление в его адрес.

В результате чех был дисквалифицирован на 10 матчей по эгидой УЕФА.

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