«Гильерме – лучший вратарь, Фернандес – защитник. Бразильцы с паспортом РФ. Позор, дожили». Кавазашвили о РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о российских голкиперах.

– На фоне остальных российских голкиперов первый номер Лунев отличается в лучшую сторону?

– Думаю, он остановился в росте. Когда четыре года назад Андрей пришел в «Зенит», я сказал, что в России появились два классных вратаря с хорошим будущим, в том числе, и в сборной – Лунев и Селихов в «Спартаке».

К сожалению, сначала один сломался, потом – другой, пропускали, восстанавливались... Луневу дали возможность играть, Селихову нет, потому что стоит Максименко.

В итоге на сегодняшний день у нас самый лучший вратарь – . Даже не сомневаюсь, что Черчесов вызовет его в сборную на Евро. Он сейчас выглядит намного сильнее, чем Шунин.

Есть Игорь Акинфеев, но он отказался играть за национальную команду, его кандидатуру не будем рассматривать. У остальных молодых ребят, того же Сафонова, судьба такая же, как у Максименко. Пока они не готовы стопроцентно играть даже за свои клубы.

– Бразилец с российским паспортом.

– Да (смеется). А лучший защитник другой бразилец с российским паспортом – . Позор, дожили... – сказал Кавазашвили.